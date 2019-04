Teatejooks kutsub koole üles liikumispäevale #lapsedtrenni 

9. mai liikumispäeva algatusega on juba liitunud Tartu linna koolid ning päeva kulminatsiooniks Tartus on 5.–9. klasside osavõtt heategevuslikust Teatejooksust Raekoja platsil. Samal ajal antakse start jooksuks veel 26 linnas ja alevis: Tallinnas, Arukülas, Elvas, Haapsalus, Jõgeval, Keilas, Kuressaares, Muhus, Kohtla-Järvel, Kärdlas, Narvas, Narva-Jõesuus, Otepääl, Paides, Raplas, Peetris, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Sillamäel, Tõrvas, Valgas, Viimsis, Viljandis ja Võrus.

Teatejooks toimub 9. mail ning üritusest võtab osa ühtekokku umbes 12 000 koolinoort. Teatejooksu eesmärk on propageerida tervislikke eluviise ja liikumisharjumusi ning nakatada lapsi liikumisrõõmuga, mis annab hea tervise ja tervisliku ellusuhtumise kogu eluks. Osavõtt on tasuta, võistlusreeglid on üleval Teatejooksu kodulehel www.teatejooks.ee. Registreerimine on avatud kuni 24. aprillini.