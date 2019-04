Algab laste ja noorte spordiklubide võidujooks sajale esmaabikohvrile 

Kõiki maakondi kattev ja Benu apteegi eestvedamisel toimuv projekt kutsub üles spordikoole ja -klubisid esitama taotlust treeninggruppide jaoks, kus treenivad lapsed ja noored vanuses 3-16 eluaastat.

Benu Apteegi tegevjuhi Kaidi Kelti sõnul on hea tervis noore eduka sportlase alustalaks. “Meil tegutseb Eestis ligi 2000 spordiorganisatsiooni, kus treenivad lapsed ja noored. Tore on näha, et katvus on hea ja paljud tegutsevad väiksemates piirkondades, kus teinekord püsivad need elus ka tänu kohalike treenerite suurele initsiatiivile, et pakkuda lastele vähemalt mingitki võimalust sportimiseks. Loodame, et siinkohal on meie algatus ja korralikult varustatud esmaabikohver noortele sportlastele suureks toeks,“ rääkis Kelt.



Sportlase elu näitab, et isegi targalt treenides ei ole keegi kaitstud vigastuste eest, sest tegijal ikka juhtub. Kelti sõnul on pädevad apteekrid treeningruppide esmaabikohvreid komplekteerides silmas pidanud just noorte sportlaste vajadusi. “Noorte sportlaste seas ülekoormuste ennetamiseks või operatiivselt traumadega toimetulekuks, leiab kohvrist vahendid väiksemate vigastuste ja marrastuste raviks, suureks abiks on kaasaegsed haavahooldusvahendid, sealhulgas erinevad plaastrid ja sidemed, külmakompressid ja ka desinfitseerimise vahendid,” rääkis Kelt. “Innustame spordikoole- ja klubisid veelgi enam pöörama tähelepanu ja panustama laste ja noorte pikaajalisse heasse tervisesse,” lisas ta.