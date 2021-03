Videod VIDEO | Kuidas rasvaladestuse arvelt kiirelt kaalu kaotada? Liigume.ee , täna 15:07 Jaga: M

Foto: PantherMedia/Scanpix

Kehakaalu langetamiseks on palju erinevaid dieete, kuid kõikide nende aluseks on üks kindel põhimõte, et tuleb kulutada rohkem kaloreid, kui tarbitakse.