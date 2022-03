Liikumine värskes õhus: parim ravim kevadväsimuse vastu 

Küllaldane uni hoiab mõtte selge, organismi tugevana ning ka välimuse särava. Seega tuleks täiskasvanutel leida võimalus igal ööl 8-tunniseks uneks. Just talveperioodil on unevajadus tavaliselt suurem.



Kui õhtul on mure uinumisega, siis tuleks võtta ette käik apteegi taimeteede riiuli juurde. Näiteks aitab meeleolu parandada ja rahustada naistepuna, pune, piparmünt. Rahustavalt mõjuvad ka meliss, palderjan ja paljud taimesegud, mis mõeldud teena joomiseks enne uinumist.



Liikumine ja sportimine annavad energiat

Organismile on esmatähtis saada iga päev piisavalt valgust ja värsket õhku. Seetõttu tuleks isegi nn hallide ilmadega leida võimaluse viibida värskes õhus. Soovituslik on liikuda vähemalt 30-60 minutit päevas.



Heaks lahenduseks on ka töö- ja kodustes ruumides keerata valgust juurde – panna rohkem tulesid põlema, nautida küünlavalgust või pliidi- ja kaminatuld.



Vitamiinide võtmine tugevdab immuunsust

Vitamiinide olulisest rollist tervena püsimisel on palju räägitud. Esmalt võiks alustada oma toidulaua üle vaatamisest, kas igapäevane toit sisaldab piisavalt palju värsket ja vitamiinirikast toitu ning ka kala ja punast liha. Soovitan eelkõige mahedat, kodumaist toitu ning ka omamaiseid maitse- ja ravimtaimi.



Purgist või tabletikarbist vitamiine võttes on aga oluline teada, et kasu ei ole üksikutest tablettidest või tilkadest kuus. Enamike vitamiinide kuur peaks kestma 2-3 kuud. Seega kevadeni ning sooja ja valge ajani vastu pidamiseks tuleks teha üks tõhus vitamiinikuur. Vajalikud soovitused sobivate vitamiinide ja koguste kohta saab apteegist, kuid arvestades siinset kliimat, siis tuleks pea kõigil juurde võtta D-, ja C-vitamiini ning magneesiumi.



D-vitamiin aitab ennetada viirustesse haigestumist

Siinsel laiuskraadil on inimestel kõige suurem puudus D-vitamiinist, sest looduslikku päikesevalgust napib ning ka ei ole võimalik seda vitamiini kõvasti päevitades ette varuda. D-vitamiini soovituslikuks annuseks keskmiselt 4000 IU.



C-vitamiin hoiab erksana ja tõstab toonust

Väsimust ja viirustele vastuvõtlikkust soodustab C-vitamiini puudus. Eriti tasub korralik vitamiinikuur teha läbi praegu, viirusteperioodil ning ka juhul, kui ümberkaudsed on juba haigestunud. Vastavalt vajadusele võiks jääda soovituslik annus kuni 200 mg-ni, kuid kindlasti on ka selles osas mõistlik nõu pidada apteekriga.



Magneesium aitab võidelda väsimusega