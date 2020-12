KÕNDIDES VORMI: kümme viisi, kuidas jalutuskäikudesse särtsu tuua 

* Mine õhtul kõndima. Väga paljud vaevlevad tänapäeval unepuuduse käes. Kuna jalutamine on märksa parem lõõgastusviis kui teleri ees istumine, tasub just õhtul üks kõnniring ette võtta. Pärast uinud hoopis paremini. Mitmed uurimused on kinnitanud, et unevaegus suurendab organismis näljahormooniks kutsutava greliini teket.