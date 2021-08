Kas pärast trenni peab ilmtingimata korralikult sööma?

Ühest vastust sellele pole, kirjutab Hello Healthy. Täpsema vastuse saab, kui mõelda selgeks kaks olulist asja.

Esmalt oma kaalueesmärgid ehk kas on soov kaalu langetada või juurde võtta. Teisalt peab arvestama nii treeningu sagedust, intensiivsust, kestust kui üldist näljatunnet. Need, kes tahavad kaalu kaotada või säilitada ja teevad trenni mõnel päeval nädalas, peaksid sööma täiesti normaalselt, sest nii trennis kaotatud kui päeva peale kulunud kalorikogust on lihtne üle hinnata. Kui pärast trenni rohkem süüa, võib oma pingutused lihtsalt nullida.