Jõu- või kardiotreening? Kumb põletab rohkem kaloreid?

Ilmnes, et sama ajaga, mil kardiotreeningule keskendunud vabatahtlikud kaotasid kaks kilo, kaotas jõusaalis rassinute grupp vaid kilo. Viimast gruppi ei aidanud isegi see, et nende treening kestis ajaliselt kauem. Kardiotreening mõjutas aga kogu keha koostist - lisaks kaalukaotusele kaotasid nad ka rohkem rasva ning kasvasid ka nende lihased.

Teadlased seletavad seda lihtsa matemaatikaga: et kardiotreening aitab minutis kaotada rohkem kaloreid võrreldes lihastrenniga, ongi see ka tõhusam rasvapõletus. Kuid see ei tähenda, et ainult kardiotreeningule peaks keskenduma, sest keha vajab kogu elu elamiseks lihaseid.