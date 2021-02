Kaheksa viga, mida kiputakse kõhulihaseid treenides tegema 

* Sa hingad valesti. Kui seda teed, surud kõhulihaseid väljapoole, kuigi kasu saamiseks peaks toimuma just vastupidi. Et hingamine oleks õige, hinga sisse enne istessetõusu ning välja siis, kui hakkad end üles tõmbama samal ajal kõhtu sisse tõmmates. See on raske, kuid sellest saad maksimaalse kasu.