Miks tundub jooksulindil lippamine õues jooksmisest raskem?

1. Jooksulindil jooksmine erineb looduslikust maastikust, kus sammupikkus on vastavalt maastikule. Jooksulindil võid sa seda ka teha, kuid põhjust selleks justkui pole, ning nii tundub treenimine raskem.

2. Jooksulindil jookseb inimene ühtlase tempoga ning see mõjub kehale alati palju kurnavamalt kui maastikuvormide tõttu kiirendamine ja aeglustamine.

3. Isegi kui vaatad telekat, on jooksulindil jooksmine sealse monotoonsuse ning rutiini tõttu vaimselt kurnav. Ja kui asi on vaimselt kurnav, kurnab see pikapeale ka füüsist.