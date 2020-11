Neli põhjust, miks hakata regulaarselt ujumas käima

Foto: PantherMedia/Scanpix

Suurema osa inimeste jaoks on ujumine pigem suvine tegevus. Tegelikkuses on see suurepärane treening terveks aastaajaks - see treenib kogu su keha, suurendab vastupidavust ning põletab ohtralt kaloreid. Eriti hea on see istuva eluviisiga inimestele.