Viis ilurituaali, millega end vabadel päevadel hellitada

Kõige odavam ilunipp on üks korralik iluuni. Kuigi jõuluperioodil tundub, et igal õhtul ootab mõni sõber endale külla või mõni kontsert kuulamist, on oluline lubada endal pidustustest ka korralikult puhata. Nahk taastub enim just sügava une ajal, nii et tasub investeerida pikkadesse unetundidesse, et jõulueelne stress endalt maha raputada ning ka nahale taastumisaega anda.