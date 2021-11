Kas sa tead, miks peaksid hommikuid alustama klaasi kuuma veega?

· See puhastab keha. Hommikul rüübatud klaas kuuma vett aitab lagundada maos olevat toitu ja parandab seedetrakti tööd, aidates nii puhastada keha kahjulikest toksiinidest.

· See kiirendab ainevahetust. Hommikune klaas kuuma vett parandab ainevahetust ja aitab kehal korralikult toimida, lisaks leevendab kõhuvalusid.

· See leevendab valu. Mõned inimesed usuvad, et soe vesi on võimsaim looduslik valuvaigisti, mis aitab leevendada näiteks menstruaaltsükli krampe. Vee soojus aitab nimelt lihastel lõõgastuda ning nii valu leevendubki. Soe vesi ongi sestap igasuguste krampide leevendamiseks väga hea.