TOITUMISSPETSIALISTID: need üheksa nippi aitavad ülesöömisest hoiduda 

* Vali üks patt ja lõpeta põdemine. Dietoloog Janet Brill peab ülimalt oluliseks endalt küsida: milline on minu suurim nõrkus? "Kui sa ei kujuta elu ette ilma igapäevase šokolaadisõõrikuta, siis jätka selle söömist," soovitab ta väljaandes Harper’s Bazaar. Teistest pattudest, mis sulle nii südamelähedased pole, tuleks loobuda, vastasel juhul figureerivad su nõndanimetatud dieedis endiselt ebatervislikud toidud ning kehakaal ei alane. Kuid peaasi: jäta endale üks väike maitsev patuke ja ära seepärast muretse.

* Enne trenni korrasta toiduvalikut. Intensiivse treeningurežiimi ajal pole tark oma kalorihulka drastiliselt vähendada – nii on sul toss peagi väljas ning võitlus liigkilodega jääb katki. Kuna äsjased uurimused on näidanud, et ainuüksi treening saleneda ei aita, tuleb alustada oma toiduvalikust. "Kui sul on vaja lahti saada üle viiest kilost, keskendu esmalt toidule ja juuruta tervislikke kombeid, nagu näiteks mõistlik portsjoni suurus," manitseb USA dietoloog, joogatreener ja veebikülje Delicious-Knowledge.com omanik Alexandra Caspero Harper’s Bazaari artiklis. Treenimist alusta alles siis, kui tervislik toitumine on paigas.

* Vaheta üks söömaaeg smuuti vastu. "Mida rohkem toiduvariante meie ees on, seda rohkem vigu võime teha," ütleb raamatu "Whole Body Reboot" autor Manuel Villacorta. "See aga võib kaalukaotust aeglustada." Villacorta soovitab mõne toidukorra asemel pruukida hoopis smuutit. "Siis on väljaspool kahtlust, et tegu on tervisliku toiduga. Aga et tegu poleks suhkrupommiga! "Tervislik smuuti ei tohiks olla suurem kui 355 ml ning tasakaaluks peavad seal olema puu- ja köögiviljad ning tervislikud rasvad nagu avokaado või tšiia- ja linaseemned," ütleb toitumisekspert. Lihtne nipp: smuuti olgu mitmevärviline nagu vikerkaar.

* Hoia kaloritel silma peal. Raamatu "Flat Belly Diet!" autor Cythia Sass soovitab iga kord, kui seisad silmitsi dieedivälise toiduga, anda sellele hinne nullist viieni. Nulltoit ei tekita sinus mingeid tundeid, viiesele aga ei suuda sa ära öelda. Sassi nõks on öelda ei kõigele, mis ei vääri sinu silmis vähemalt nelja punkti.

* Naudi klaasitäit veini. Kanada dietoloog Michelle Shepherd ütleb, et tema sõbrannad otsivad alailma kõige paremat vähese kalorsusega kokteili. "Joo mitme vesise segujoogi asemel klaas head veini," soovitab ta. Täidlast ja hõrku maitset nautides saad joogist suurema rahulolu. Ühtlasi õpid üha paremini toituma nii, et kalorid oleksid maitset väärt. Lisaks on uurimused näidanud, et veinijoojad võtavad tõhusamalt kaalust maha kui täiskarsklased.

* Leia kaaslane, kellele aru anda. Tavaliselt peetakse dieeti omaette, otsekui oleks see midagi häbiväärset. Kuid abiväe hankimine tugevdab tahtejõudu. Üks uurimus näitas, et naised, kes iga nädal teiste dieedipidajatega kohtusid, suutsid saavutatud kehakaalu hoida paremini kui üksiküritajad. Heaks abiliseks on ka kaalukaotusäpid, mis jäädvustavad su edusamme.