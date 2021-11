Muscle & Fitness toob välja viis toitu, mis aitavad lihasekasvule kõige tõhusamalt kaasa.

Lõhe on valgu ja oomega-3-rasvhappete rohke. Neid aineid vajab keha nii lihaste kasvatamiseks kui taastumiseks. Lisaks aitavad need ained ka söögiisu kontrolli all hoida.

Kanamunad on lihaste kasvatamise perioodil peaaegu sama hea kui lõhe, sest sisaldavad samuti lisaks muudele vitamiinidele ja mineraalidele ka valke ja oomega-3-rasvhappeid. On leitud, et need, kes söövad hommikusöögiks mune, niisama lihtsalt muude toitudega ei patusta, sest muna teeb hommikul kõhu korralikult täis.

Mandlid on valkude ja kiudaineterohked, teevad kõhu täis ja aitavad ka lihastel taastuda.

Bataat sisaldab vitamiine ja kiudaineid, mis aitavad kõhul tervislikult täis saada.