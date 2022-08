ÄRA JÄTA TRENNI VAHELE: 4 lihtsat nippi enda motiveerimiseks

Kui sa pole veel endalt küsinud, miks sa trenni teed, siis küsi. Ilma hea põhjenduseta on natuke liiga lihtne õigustada ühe või paari korra vahelejätmist. Põhjendus peaks olema mõõdetav ja saavutatav, „tahan vormi saada“ on natuke ebamäärane.

Mõned head põhjendused on „vähem stressi“ ja „parem seks“. Trennitegemise õigustus peaks olema piisavalt võimas, et kestma jääda.

Isegi uuringud on näidanud, et kui sul on mõni sõber, kellega koos trennis käid, siis utsitab tema olemasolu sind rohkem liigutama ja harvemini diivanile jääma.

Jah, ülal just soovitati, et leia endale eesmärk ja jää selle juurde. Ka siinkohal ei soovitata iga kord eesmärki vahetada, kui motivatsioon on langenud – aga mõnikord on värskendus omal kohal. Sõltumata spetsiifilisest eesmärgist, on peamine eesmärk ju pikemas perspektiivis tervisliku treeningrežiimi abil toonuses püsida, eksole?