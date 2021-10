Loe, millise ühe toiduaine söömine aitab kehakaalu kontrolli all hoida 

Medical News Today kirjutab Harvardi Ülikoolis läbi viidud uuringust, milles uuriti pähklite söömise mõju kaalule. Uuringus leiti, et kui asendada igapäevaselt 28 grammi madala toiteväärtusega toite pähklitega, aitab see kaalutõusu ja ülekaalulisust ennetada. Pähklitega võiks asendada punast või töödeldud liha, friikartuleid ja magusaid suupisteid.

Samas kirjeldatakse teist uuringut, milles jälgiti brasiilia pähklite mõju täiskõhutunde tekkimisele ning seda, kuidas need pähklid mõjutasid veresuhkru- ja insuliinitaset. Uuringu käigus jagati inimesed kaheks. Esimene osa sõi muuhulgas igapäevaselt 36 grammi soolakringlieid, teine osa selle asemel 20 grammi brasiilia pähkleid. Kogused olid välja arvestatud nii, et need sisaldaksid võrdses koguses kaloreid ja soola. Leiti, et erinevalt soolakringlitest tagasid brasiilia pähklid täiskõhutunde ega mõjutanud veresuhkru ja insuliinitaseme äkilisi kõikumisi. See on nimelt kaalutõusu üks põhjuseid.