Viis nippi, mis aitavad õhtusest näksimisharjumusest vabaneda 

Florida Ülikooli teadlaste sõnul on tahtejõud nagu lihas, mida on võimalik treenida. Ehk: kui sul õnnestub õhtuti näksimisest hoiduda, õnnestub sul ahvatlusele aja möödudes üha paremini vastu panna. Et harjumused ei teki üle öö, annab portaal Hello Healthy viis soovitust, mis aitavad näksimisharjumusest loobuda.

• Ära hoia kodus ohtlikke toite. See tähendab, et kui sul tekib pärast õhtusööki lakkamatu krõpsuisu, ära lihtsalt osta krõpsu koju. Poes käid sa ju selge peaga ja see võiks aidata teha toitumise osas mõistlikke otsuseid.

• Valmistu õhtuks varakult. See, et pärast õhtusööki tekib vastupandamatu soov midagi näksida, on igati normaalne. Et sa ei peaks enne magamaminekut kannatama, hoia sahtlis tagavaraks väike tahvel vähemalt 80% kakaosisaldusega tumedat šokolaadi. Juba kaks tükikest seda leevendavad söögiisu ja ega palju rohkem seda ju ei tahagi.

• Söö korralik õhtusöök. Õhtusöögilauast tühja kõhuga lahkudes tekib kaloridefitsiit. Kui tead, et pisike lisaportsjon toitu aitab sul vältida õhtust lakkamatut näksimisisu, luba endale see.

• Märka, mis sind sööma paneb. Mõned inimesed söövad õhtuti näiteks siis rohkem, kui järgmisel päeval on tööl mõni tähtaeg. Kui sa ei oska söömasööstudele ühist nimetajat leida, pea toitumispäevikut – see aitab.