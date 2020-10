Portaal Healh Me Up toob välja kaheksa üllatavana tunduvat asja, mis panevad su pidevat nälga tundma.

• Söömata hommiksöök. Teadlased on teinud kindlaks, et hommikuti mittesöövad inimesed söövad päeva jooksul rohkem ning on tõenäolisemalt ülekaalulised kui need, kes söövad igal hommikul tervisliku hommikusöögi.

• Telekas. Teleka vaatamise ajal sööme tõenäolisemalt rohkem töödeldud toiduaineid ja saame neist rohkem kilokaloreid. Uuringute andmeil on nii, et need, kes vaatavad päevas enam kui kaks tundi telerit, on näljasemad ja kaaluvad rohkem kui need, kes vaatavad vähem telerit.