Kolm põhjust, miks piimarasva mitte põlata

Piimaeksperdi sõnul aitab headest omadustest pungil piimarasv ka üldiselt tervist korras hoida. “Organismil on rasvlahustuvate vitamiinide nagu A, D, E ja K imendumiseks tarvis rasva, samuti on see abiks ka mitmete teiste kasulike ainete omastamisel,” selgitab Must.