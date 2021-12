KODUMAISED SEEMNED, mis tagavad organismile vajaliku vitamiinivaru 

„Lisades neid oma igapäevatoitudele, saab organism hulgaliselt vajalikke aineid. Näiteks sisaldub seemnetes lisaks rasvhapetele ja rasvlahustuvatele vitamiinidele rikkalikult ka valku, mineraal- ja kiudaineid ning vesilahustuvaid vitamiine. Väga levinud on erinevatest seemnetest pressitud õlid, kuid seemned oma algsel kujul sisaldavad kasulikke aineid oluliselt rohkem,“ lisas Holsting.

Seemned on suurepäraseks koostisosaks paljudes erinevates toitudes – salatitest smuutideni ning müslidest pajaroogadeni. Lisaks on kohalik väetoit kasutusele võetud ka pagaritoodete valmistamisel, tänu millele saavad seemneid manustada ka need, kes ei ole harjunud seda igapäevaselt tegema.

„Seemned on aukohal ka turu kõige seemnerikkamates pagaritoodetes, kus kolmandik jahust on just nendega asendatud. Kasutame oma Seemnesarjas nii köömneid, rukkiteri kui ka päevalille-, lina-, kõrvitsa- ja seesamiseemneid, mis aitavad pagaritoote muuta tõeliselt väärtuslikuks osaks toidumenüüst. Ka tarbija on oma ostuotsuste tegemisel muutunud teadlikumaks ning üha rohkem tuntakse huvi selle vastu, mida süüa ning mis tervisele kasulik oleks,“ kommenteeris Fazer Eesti turundusjuht Joosep Volkmann.

Alljärgnevalt tutvustab toitumisnõustaja toitaineterikaste seemnete kasulikke omadusi ning põhjendab, miks neid oma menüüs võiks eelistada.

Kõrvitsaseemnetega külmetuse vastu

Kõrvitsaseemned on suurepärased tsingi allikad, toetades meie immuunsust, limaskesti ja maitsemeelt, samuti olulised meestele sperma tootmiseks. Kõrvitsaseemnetes on palju aminohapet trpütofaani, mis annab hea une ja aitab vähendada depressiooni. Samuti aitavad kõrvitsaseemned kaasa serotoniini ehk õnnehormooni tekkele kehas. Mineraalidest on kõrvitsaseemnetes fosforit, magneesiumi, rauda ja vaske ning sisaldavad need ka rohkelt organismile vajalike vitamiine ja antioksüdante ning oomega-3-rasvhappeid.

Päevalilleseemnete mitmekordne kasu