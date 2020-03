Rõõmus meel ja soojad joogid ehk kuidas läheneval viirustehooajal terveks jääda 

Joo sooje jooke ja vett

Kindlasti tuleb palju vedelikku tarbida siis, kui juba haigus organismi laastab. Samamoodi on see aga oluline ka haiguste ennetamiseks. Juua võiks iga päev lisaks toidust saadavale vedelikule vähemalt ühe liitri toasooja vett, aga just taimedest tehtud teed aitavad ennetada ja leevendada erinevaid tõbesid.

Nii on saialillel, kummelil ja melissil põletiku peletav toime ning viirustega aitavad võidelda ka looduslikud abimehed nagu küüslauk, mesi ja punane päevakübar.

Pese käsi ja liigu värskes õhus

Iga päev tuleks leida aega õues liikumiseks, olgu selleks jooks, pikk jalutuskäik või jalgrattasõit. Soovituslik on leida selleks aega just valgel ajal, et ammutada looduslikku valgust ning liikuda võiks vähemalt pool kuni tund päevas.

Kõige selle juures ei tohi unustada, et haiguste ennetamiseks on vajalik regulaarselt ja korralikult oma käsi pesta. Pärast avalikes kohtades viibimist peaks käsi pesema korralikult pesemisvahendi ja voolava veega.