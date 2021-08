HEA VORMI NIMEL: kolm põhjust, miks kodus endale süüa teha 

Kodus valmistatud toitudega saad täpselt kalorite tarbimist kontrollida. Teadlased on nimelt leidnud, et kui sööd kodust väljas, tarbid umbes 190 kalorit rohkem, kui sööksid sama asja kodus.

Kodune söök mõjub ainevahetusele paremini. Ilmneb, et kodus söövad inimesed tarbivad rohkem puu- ja juurvilju ning vähem töödeldud toite.

Kodus süües kaalust alla. Hiljutine uuring näitab, et need, kes söövad mitu korda nädalas väljas, võivad nädalaga isegi kuni neli kilo juurde võtta. Kuid need, kes söövad kogu aeg kodus, võtavad veidi kaalust alla.