Kuus maitsvat toitu, mis on ideaalsed rasvapõletajad

Portaal Kodus toob välja kuus maitsvat toitu, mis on muuhulgas ideaalsed rasvapõletajad.

Kaerapuder. Hommikune täisterakaerapuder sisaldab rikkalikult kiudaineid ja vett, lisaks on see kuum – kõik need asjaolud kokku on oivaliselt kõhtu täitev kombinatsioon. Kuuma toitu sööd aeglasemalt ning vesi ja kiudained hoiavad pikka aega mõnusat täiskõhutunnet. Maitsesta puder kaneeli või värskete/külmutatud marjadega, ja oledki oma hommikule andnud võrratu alguse.

Kreeka jogurt. Valgurikas koostis teeb Kreeka jogurtist suurepärase salenemisabilise – selles on kaks korda rohkem valku kui teistes jogurtites. Toitumisteadlased on kindlaks teinud, et valgurikka toidu seedimine kestab kauem ja tekitab täiskõhutunde pikemaks ajaks kui vähese valguga road. Võrreldes süsivesikutega põletab keha valkude seedimisel ka rohkem kaloreid.