LISAKS TRENNILE: maitsev segu, mis paneb kõhurasva särinal põlema

Tõhusa segu valmistamiseks pane igal õhtul kuus kuivatatud ploomi 100 ml keedetud vee sisse kümneks minutiks seisma. Teise kaussi pane sama koguse vee sisse 2 supilusikatäit kaera, 1 tl jahvatatud lina-seemneid ja 1 tl kakaod. Seejärel kurna leotatud ained, tükelda ploomid imepisikesteks tükkideks ning pane need 300 ml keefiri sisse ning sega hästi. Hoia jooki üleöö külmikus ning joo seda hommikul tühja kõhuga esimese asjana.

Selle segu mõju on tõeliselt hämmastav, pärast ühte kuud selle tarbimist kaotad üleliigseid kilosid kolm kuni viis, enamus sellest on kõhurasv. Lisaks annab see segu energiat, sest aitab keha puhastada kahjulikest toksiinidest.