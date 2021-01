Kas sa tead, millised vürtsid aitavad kehakaalu kontrolli all hoida?

Bild der Frau toob välja viis vürtsi, mille igapäevane tarvitamine aitab sul kehakaalu kontrolli all hoida.

2. Ingver. New Yorkis viidi rasvunud meeste seas läbi katse ning ilmnes, et kui nad sõid hommikueineks ka ingverit, püsis nende kõht palju kauem täis. Ingverit on parim tarbida näiteks ingveriteed juues – see maitseb hästi nii sooja kui külmana.

3. Tšilli. Lisa alati rasvaste toitude hulka näpuotsatäis tšillit – Jaapanis läbi viidud test näitas, et see aitas söögist rohkem kasulikku energiat tarbida ja salvestas vähem rasva tagavaradeks. Kanada teadlased on leidnud ka, et tšillis leiduv kapsaitsiin stimuleerib tööle söögiisu reguleerivaid hormoone. Vürtsita kõiki oma toite tšilliga!

4. Köömned. Teheravi meditsiiniülikooli teadlased viisid läbi katse, mille käigus andsid nad rasvunud naistele iga päev kolm grammi köömneid. Tänu sellele vähenes nende vööümbermõõt ja nad võtsid kaalust alla! Proovi sinagi – sega iga päev naturaalse jogurti sisse kolm grammi köömneid.