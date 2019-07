Milline treening sobib kaalulangetuseks vanemas eas?

Et see kõik toimiks, soovitab tervise- ja treeningteaduse professor Kristen Beavers USA Wake Foresti ülikoolist vanemas eas vastupidavustreeningut. Hea on lihastreening. Nimelt kinnitab hiljutine ajakirjas Obesity avaldatud uuring, et vastupidavustreening on ülekaalulistel eakatel kaalulangetusel ja lihasmassi säilitamisel kõndimisest tõhusam.