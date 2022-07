Mida soovitab kuumade ilmadega süüa toitumisnõustaja?

„Higistades kaotab inimene palju vedelikku ja mineraalaineid. Enamik meie rakkude keemilistest reaktsioonidest aga vajavad toimimiseks vett,“ selgitas Katri Merisalu. „Vett on vaja toitainete ja hapniku transportimiseks kõigi keharakkudeni. Samuti hoiab vesi kehatemperatuuri stabiilsena ning kaitseb elutähtsaid organeid. Kui vesi ei ole organitele kergelt kättesaadav, siis võib see lõppeda elundite alatalitluse ja sealt edasi krooniliste haigustega. Pidev veepuudus võib väljenduda peavalude, tõsiste migreenihoogude, väsimuse, ärevushäire, lihaskrampide, neerukivide, kõrge vererõhu, seljavalude või seedimisprobleemidena.“

Merisalu soovitab janu korral alati eelistada tavalist vett: „Dehüdratsiooni ehk vedelikupuuduse vältimiseks on kasulik kuumade ilmade ajal juua vett, kuhu on lisatud näpuotsaga meresoola ja näiteks sidruniviil – selline vesi aitab taastada organismi soolade varusid ning kustutab ideaalselt janu. Meeles tuleb pidada, et laste veevajadus on suurem, sest nende organismi veesisaldus kõrgem.“