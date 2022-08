10 ebatervislikku igapäevaharjumust, millest on tervisele rohkem kahju kui kasu

1. Ära pese pärast söömist hambaid.

Paljudel tekib pärast söömist tahtmine hambad kohe puhtaks pesta, kuid sellega tasuks vähemalt tund aega oodata. Söömine tekitab suus happerünnaku. Sel ajal on hambaemail nõrgenenud ning kui hambaid veel harjaga nühkida, kahjustad neid ja soodustad nende lagunemist. Happerünnak on eriti tugev pärast seda, kui on tarvitatud happelisi sööke-jooke, nagu puuviljad, vein, energiajoogid, limonaadid.

See tähendab, et ka hommikuti võiks hambaid pesta enne sööki. Kes tunneb söömise järel vajadust suud värskendada, võiks seda veega loputada või närida ksülitooliga nätsu.

2. Ära pane uusi riideid kohe selga.

Lause “Ärge pakkige sisse, ma hakkan kohe kandma” võiks ära unustada. Uued riided on täis kemikaale, mis ärritavad nahka ja organismi tervikuna. Väga paljusid rõivaid on poodides kemikaalidega pritsitud, et vältida kortsumist ja kopitamist. Rolli mängivad ka tootmisviis ning materjal. Kõige õigem oleks uued riided kodus läbi pesta.

3. Ära joo sidrunivett samal ajal, kui sööd liha.

Sidrunivesi on väga tervislik, kuid see lahjendab maomahla ning vähendab ka selle eritumist. Kui tellime lihaprae kõrvale sidrunivee, muudab see liha seedimise raskemaks. Sama reegel kehtib ka muude hapude jookide kohta. Sidrunivett võiks juua toidukordadest eraldi või ainult taimse toidu kõrvale.

4. Loobu kitsastest riietest ja jalg üle põlve istumisest.

Tselluliidi vohamises ei tasu alati süüdistada geene ega toitumist. Järjest enam on naiste probleemiks ka säärtele ja hüppeliigeste piirkonda kogunevad jääkained. Seda võivad põhjustada soonivad sokid ja põlvikud, mis toimivad žgutina, või pidev jalg üle põlve istumine. Ka liiga väikestel aluspükstel ja rinnahoidjal on jääkainete kuhjumises oma roll. Lümfiringe pidev takistamine jätab jälje.

5. Väldi kohvijoomist söögi ajal või vahetult pärast seda.

See, et kohv aitab seedimisele kaasa, on müüt. Tegelikult see ärritab magu ega lase toitainetel täielikult imenduda. Kohvi võiks juua päevas kuni üks tass ning toidukordadest eraldi, näiteks tund hiljem. NB! Sama reegel kehtib ka hommikusöögi ajal.

6. Ära hoia aevastust tagasi.

On hetki ja olukordi, kus aevastamine tundub ebasobiv, kuid seda ei tasuks siiski tagasi hoida. Ärahoitud aevastus võib tekitada probleeme vahelihase ja sisekõrvaga, aga ka verevalumeid silmades ja isegi ajuveresoone perforatsiooni.