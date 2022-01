Kuidas taltsutada magusahimu? 

Himu magusa järele on loomulik. Magusaga harjuvad juba vastsündinud, sest emapiim maitseb magusalt. On oletatud, et just seetõttu tekitavad maiustused meis rahustava ja turvalise tunde.

Kuid liigne magusalembus pole teadagi tervisele hea. Kommid-küpsised jätavad jälje vöökohale, aidates kaasa diabeedi ja südame-veresoonkonnahaiguste tekkele. Suhkruorjus mõjutab ka vaimu: kui oled harjunud stressirohkel ajal kommipakki haarama, saab sellest harjumus, mis pole sageli füüsiline, vaid kahe kõrva vahele istutatud.

Nägupidi kommikaussi

Võib-olla oled püüdnud magusaorjusest vabaneda, pannes endale peale absoluutse suhkrukeelu. "Mitte ühtegi kommi enam!" Aga kas mäletad, kui kauaks viimasest sellisest lubadusest jätkus? Ilmselt olid sa hiljemalt paari nädala pärast ninapidi kommikausis tagasi ja võib-olla ahmisid hullemini kui kunagi varem.

Lahendus pole must või valge, kõik või mitte midagi. Magusat saab tarbida ka mõõdukalt, nii et sellest saavad naudingu nii keha kui ka vaim.

Pidev keelu all elamine – lõpp magusale! – võib töötada paar päeva, kuid siis hakkab magusahimu keha ja vaimu närima. Seetõttu on sellisest plaanist kinnipidamine kaugemas plaanis ebarealistlik. Kui oled ennast pidevalt keelanud ning sama järjekindlalt läbi kukkunud, süüdistad end võib-olla tahtejõu puudumises. Kuidas ma küll ei suuda näppe magusast eemal hoida? Kuid tahtejõulgi on piirid!

Haara kontroll enda kätte