Perfektne suvekeha: 7 lihtsat sammu 

Tõde on see, et inimesed kipuvad sööma rohkem, kui nad on koos teistega. Nii et vali oma grilliseltskonda või kohvikusõpru targalt! Uuringud näitavad, et inimesed kalduvad restoranis toitu valides otsustama paljuski oma partnerite järgi. Nii et kui sõber kaloritega priiskab, teed seda ka sina, aga kui ta on dieedil, valid ka sina suurema tõenäosusega salati. Ka kaaslase “massiivsus” on oluline mõjutaja. Kui näiteks raskekaallasest kolleeg sööb palju, on sul tunduvalt lihtsam oma käitumist kontrollida ning vähem süüa, aga kui kleenuke sõber teisel pool lauda kahe suupoolega pastat sisse vohmib, sööd ka sina tõenäoliselt rohkem kui muidu. Seega on parim õhtusöögikaaslane selline, kes on dieedil või sööb tervislikult – sa ei söö nii palju, sest matkid alateadlikult tema käitumist.

Kõige värskemad Liigume uudised otse sinu postkasti Nipp! Ei julge grilliõhtul liha võtta, sest kardad paksuks minna?

Mitte liha (isegi, kui see on siga) ei tee sind paksuks, vaid see, mis sa selle kõrvale sööd-jood. Parim õhtusöök on mahlakas, hästi maitsestatud lihalõik koos värvilise salatihunnikuga, joogiks kosutav maitsevesi.

5. Alkohol ja kalorid

Pealtnäha võib ju paista küll, et mis see tühi vedelik (0 rasva pealegi) annab, aga annab ikka küll. On hämmastav, kui paljud inimesed, kes söövad nagu linnupojad, kuid joovad nagu kalad, imestavad, miks nad ei suuda kaalust alla võtta.

Lisaks sellele, et alkohol annab märkamatult rohkelt kaloreid, suurendab see ka söögiisu ehk mida rohkem jood, seda rohkem sööd. Eriti kasvab himu rasvast nõretavate ja soolatud toitude järele.

Üks standardne jook, näiteks 100 ml veini või klaasike õlut, sisaldab 10 g alkoholi – selles on sama palju kilokaloreid kui 1,5 tl õlis. Lisaks on kraadijookides ka suhkrukalorid. Kõige suuremad suhkrupommid on liköörid (100 g kuni 32 g suhkrut). Veinide suhkrusisaldus oleneb veini liigist: kuivas veinis on see alla 1 g 100 g veini kohta, aga mida magusamaks vein läheb, seda rohkem kaloreid. Ja nagu teada, on Eesti elanike alkoholitarbimine enesehävituslike mõõtmetega. Konjunktuuriinstituudi andmetel jõi üks Eesti inimene eelmisel aastal ära 77,5 liitrit õlut, 10,8 liitrit lahjasid segujooke, 10,5 liitrit veini, 10,3 liitrit kangeid alkohoolseid jooke. Mitu vannitäit või oja see kokku teeb? Arvestades imikute, vanurite, rasedate ja karsklastega jne, joob iga eestlane ühe aasta jooksul ära 10,2 liitrit puhast alkoholi (EKI 2012). Aastas teeb see aga kokku 56 800 mõttetut ja kahjulikku kilokalorit.

Väljavõte! 3 klaasi veini = 1 tund sõtkumist crosstraineril