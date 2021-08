Personaaltreener Indrek Palm: „Ilusad kõhulihased valmivad köögis, mitte spordisaalis.“

Millised on kõige tõhusad trenninipid, mida peaks rannahooaja lähenedes iga naine teadma ning proovima?

Kõige suurema efekti annab tavaliselt kriitilise pilguga oma toidusedeli üle vaatamine. Oluline ei ole ainult see, mida sa sööd, vaid väga tähtis on ka toidukoguste tarbimine ajalises kontekstis. Suuremad toidukogused ja süsivesikute rikkam toit võiks jääda päeva esimesse poolde ja päeva keskele. Treeningute osas sõltub nii mõndagi sellest, kui palju aega päevas on võimalik või tahetakse sellele kulutada. Keha stabiliseerivate lihaste trenn on alati hea, trimmis keskoht ja hea rüht meeldib kõigile. Kui aega napib, peaks valima intensiivsema treeningu ( intervall, HIIT, intensiivsed rühmatreeningud jne. ) Kui aega on rohkem, siis võiks teha ka pikemaid kestvustreeninguid ( rattasõit, jooks jm. ) Tähtis on energiahulk, mida sa selle trenni jooksul kulutad.

Mil moel on võimalik treenida valikuliselt just istmikulihaseid?

Selle jaoks on parim koht jõusaal või mõned rühmatreeningud, kus keskendutakse just antud piirkonna lihaste harjutustele. Tuharalihaste funktsioon on seotud puusa sirutuse ja jala küljele tõstetega. Sellest lähtuvalt soovitan jõusaali baasharjutust: kükk. Väga efektiivsed on ka erinevad kangiga väljaasted või oma keha raskusega erinevad väljaaste hüpped, kükid, kummilindiga jala küljele viimised jne.

Milline kehapiirkond on treeningule kõige paremini ja kiiremini alluv?

Kui treeningutega alustada, siis võib tunduda, et suurte lihasgruppide areng on justkui kiirem: jalad, selg, rind. Suuremat lihast saab rohkem koormata. Ma arvan, et siin mängib rolli ka inimese geneetiline baas. Kellele on looduse poolt antud võimsam ülakeha, märkab esmast arengut selles liinis; kellel on alakeha ehk jalad hästi arenenud, näeb kiiremat arengut seal.

Kui kiiresti on võimalik saavutada tulemused ning kuidas tulemust hoida?