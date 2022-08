Vigastused pidurdavad - mida teha?

Õige spordiala. Vali endale sobiv ala: ülekaalu korral tee valik dünaamiliste spordialade hulgast (nt rattasõit, ujumine, sõudmine), kus puudub põrutusmoment. Täiskasvanud mehe ideaalkaal on pikkus – 100, pikamaajooksja võiks pikkusest lahutada rohkem kui 100. Kui 180 sentimeetri pikkune mees kaalub 130 kilo, pole jooksutreening õige valik, hästi sobib ilma põrutuseta aeroobne liikumine, näiteks kepikõnd või metsas suusatamine.

Õige varustus. Üliõhukese tallaga sulgkerged jalanõud on enamasti toestuseta, mõeldud võistlusjalanõudeks kleenukestele sportlastele, kelle kehakaal jääb vahemikku 45–65 kg. Treeningujalanõudeks need ei sobi. Ilma toestuseta jalanõu on üks põhjus, miks tekivad kõõluste ja sidemestruktuuride kinnituskohtade ülekoormus ja kõhre ülekoormusvigastused. Jalatsi valik on määrav: Põhjala ketsidega tänapäeval maratoni ei joosta, tennisejalats ei sobi krossijooksuks.

Süvalihaste treenimine. Traumade ärahoidmisega on viimastel aastatel profispordis tegeletud palju. Ülitähtsaks peetakse kehatüve stabiliseerivate lihaste, nn süvalihaste treeningut, nende roll vigastuste ennetamisel on teaduslikult tõestatud. Süvalihaseid saab treenida staatiliste harjutuste kaudu. Aastakümneid on süvalihaste osa alahinnatud, ent sportides töötab kogu keha ühes rütmis: kui mõni lüli on nõrgem, tekib lihaste düsbalanss. Sirutaja- ja painutajalihaste vahel peab valitsema tasakaal. Kui üks saab teise suhtes väga suure ülekaalu, on vigastused hõlpsad tekkima. Nii ei saa tennisemängija pühenduda ainult löökide lihvimisele, vaid ta peab tegema ka üldfüüsilist treeningut, mis seisneb nii kangi- kui ka aeroobses ja süvalihaste treeningus. Väga oluliseks peetakse just alaselja stabiliseerivaid staatilisi harjutusi.