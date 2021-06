Kuus põhjust, miks suvel umbse spordisaali asemel õues treenida

* Õues sportimine tõstab tuju. 2012. aastal läbiviidud uuring tõestas, et õues sportivad inimesed olid 50 protsendi võrra õnnelikumad saalides tegutsevatest tervisesportlastest.

* Treeningaktiivsus püsib stabiilsena. Kuigi igasugune liikumine on teretulnud, võiksime siiski veel natukene rohkem liikuda. USA ekspertide soovitusel tuleks igal nädalal teha vähemalt 2,5 tundi keskmise intensiivsusega kardiotreeningut ning kaks või kolm korda jõusaali treeningut. Paraku on treeninguid aga väga raske ühildada oma töö – ja koduseeluga, mistõttu paljud loobuvad. Siiski on uuringud näidanud, et väljas sportijad kordavad suurema tõenäosusega oma aktiviteeti, kui spordisaalides käijad.

* Värske õhk aitab kaalu hoida. Värske õhk, päikesepaiste, avarus – need on vaid mõned tegurid, mis inspireerivad meid veelgi rohkem liikuma. 2008. aastal läbiviidud uuring näitas, et suurema osa ajast väljas aega veetvate laste hulgas oli ülekaaluliste laste osakaal 27-41 protsenti väiksem kui laste hulgast, kes veetsid oma aega ruumides.

* Värske õhk annab energiat. 2009. aastal Rochesteri ülikoolis läbiviidud uuring näitas, et vaid paarikümne minuti pikkune õues viibimine annab suurema energiatulva kui tass kohvi.