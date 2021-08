12 nippi, et jooksmine oleks jälle lõbus 

Foto: Pixabay

Olgem ausad: jooksmine võib küll olla meditatiivne, aga sealjuures ka kohutavalt üksluine ja tüütu. Meil kõigil on olnud neid hetki, kus seome tossupaelu kinni ja tunneme, et no kohe üldse ei taha jooksutiirule minna. Men’s Journal pakub välja tosina erinevaid nippe, et muuta jooksutrenn uuesti meeldivaks.