Kolm soovitust, kuidas ise end heasse vormi saada

* Pane sihid paika ja pea trennipäevikut. Algatuseks tee oma eesmärgid selgeks. Pane paika lühiajalised eesmärgid (näiteks, et jooksed sel nädalal kolmel õhtul) ja pikemad (saada endale ilusad kõhulihased).

Pane kõik treeningud kirja - nii treeningud kui puhkepäevad. See aitab sul ülevaadet saada, millest on tegelikkuses kasu ja millest mitte.

* Selgita välja kitsaskohad. Kui sa soovid end ideaalsesse vormi ajada, siis alusta väljaselgitamisest, millised on kitsaskohad su treeningutel. Vaata treeningpilte ja videosid ning filmi ka ennast - see aitab sul näha, milliseid harjutusi teed valesti. Õpi end kontrollima ja pea meeles, et selg peab trenni tehes olema sirge ning kõhulihased pinguldatud asendis.