Kas sa oled trennisõltlane? 

Ületreenimise üks märke on vähenenud sooritusvõime ja pidev kurnatus. Foto: Pixabay

„Keegi ütles mulle, et tema arvates treenin ma liiga palju ja mind tegi see murelikuks,“ kirjutas väljaande GQ nõuanderubriiki Nick. „Kas trennisõltuvus on päriselt olemas?“