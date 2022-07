Lihasevalu pärast treeningut – hea või halb?

Mikrotraumade tekkimises pole üldiselt midagi ohtlikku ja valu kaob tavaliselt 3–7 päeva möödudes. Abi peaks otsima siis, kui see jääb pärast nimetatud perioodi püsima. „Tänu” mikrokahjustustele lihased tegelikult kasvavad ja arenevadki. Lihashüpertroofia eeldus ongi ju see, et lihast mõjutatakse järjest suuremate raskustega. See loob pinnase lihaskasvuks, sest kasvavate koormuste talumiseks peab lihas hakkama suurenema. Siinkohal tuleb meeles pidada üht kulturismitreeningu põhitõde – selleks, et lihas kasvaks, on vaja parandada ka jõunäitajaid.