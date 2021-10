KUULA KEHA: viis märki, et viimane aeg on trenni minna 

* Sa oled sageli haige. Kui viirushaigused hakkavad sulle kergesti külge, suurenda füüsilist koormust - nii tõstad ka keha vastupanuvõimet, sooviab Business Insider. Pealegi on läbi viidud hulgaliselt uuringuid, mis kõik kinnitavad - kui teed regulaarselt trenni, on su immuunsüsteem tugevam.

* Sa hingeldad liikudes. Hingeldamine on kõige levinum märk selles, et füüsilise aktiivsusega on lood kehvad. Kui hakkad hiingeldama näiteks trepist liikudes ja varem sa seda ei teinud, on see märk nõrgenenud südame-veresoonkonnast ja aeglasemast ainevahetusest. Mõlemad paranevad mõõduka trenniga.