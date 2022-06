Suur joogastiilide välimääraja

Paljude uuringute tulemused on näidanud, et MediYoga on eriti hea valuvaigisti. MediYogat kasutatakse migreeni, depressiooni, vähihaiguste, seljavalude, krooniliste valude, unehäirete, kõrge vererõhu, toitumishäirete/seedehäirete, autismi, ADHD, Aspergeri sündroom, stressi, südamehaiguste puhul. Kõik uuringud on näidanud väga häid tulemusi. Näiteks seljavigastuste/valude puhul on MediYoga esimesel kohal kõigi teiste kaasaegsete taastusravimeetoditega võrreldes.

HATHA JOOGA

Hathajooga harjutused moodustavad omaette terviku koos kontrollitud hingamisega, mis on kohandatud mitte ainult staatilistele asenditele, vaid asendis olles ka üksikute eri kehaosade ja lihaste tunnetuslikule liikumisele, pingutusele ja lõdvestusele. Eesmärk on, et keha ja vaim funktsioneeriksid tervikuna

AKRO JOOGA

Akrojooga on dünaamiline ja mänguline praktika, mis seob akrobaatika ja jooga. Läbi erinevate paarisharjutuste, mängude, jooga, loovate ülesannete õpime tundma ja usaldama nii ennast kui ka teisi. Luues turvalise keskkonna mängimiseks, avastamiseks ja õppimiseks, hakkame aduma seda milleks meie kehad koos töötades võimelised on.

SUP JOOGA (Standup paddleboard yoga)

Jooga aerusurfi laual on põhimõttelt nagu tavaline jooga, ainult et mõnikord võib märjaks saada. Sellega algust tehes ei pea oskama suppata ega omama kogemusi joogas. Algajate jaoks on SUP jooga lõbus ja põnev viis joogaga tutvust teha – tõsisest saalitreeningust on asi kaugel ning nalja saab palju. Edasijõudnutele on see suurepärane võimalus testida oma tasakaalu uuel tasemel.