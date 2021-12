7 viisi, et ületada treenimist takistavad vaimsed tõkked 

Võimalik, et ühinesid spordiklubiga seepärast, et nii tundus vormisaamine kõige lihtsam olevat, aga kui sul on raskusi leida sinnaminekuks motivatsiooni, siis ehk peaksid ümber otsustama. Küsi endalt, millises keskkonnas on su sooritus parim. Kas täitsa üksi, treeneriga kahekesi või hoopiski suures grupis.