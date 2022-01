Arst hoiatab TALVESPORDIGA kaasnevate ohtude eest 

Talvisel ajal võib nii suurtel kui ka väikestel lumes lustides ohutaju ära kaduda ning spordirõõm asenduda vigastustega. Kindlasti ei tasu mõelda, et endaga seda ei juhtu, sestap räägib perearst Jane Otti Benu Apteegi terviseajakirjas “Ilu&Tervis”, mida talisportides tähele panna tuleks ja milliste vigastustega enim kokku puututakse.

„Olgu tegu ükskõik millise spordialaga, kõigepealt peaksime veenduma oma tervislikus seisundis. Uisutamine ja suusatamine eeldavad näiteks, et oleksime hea tasakaaluga. Selle saavutame pidevalt treenides,“ toob perearst näite. Tema sõnul on peamine viga see, kui ei osata adekvaatselt hinnata end ja oma oskusi, pingutatakse üle, tahetakse teistele näidata, kui sportlikud ollakse. „Alati sportige omas rütmis, enda jaoks – teiste ja enda tulemuste võrdlemine ei vii kuhugi!“

Kindlasti peaks krooniliste haiguste puhul eelnevalt mõtlema, kas üks või teine spordiala on ikka enda jaoks sobiv ning kas see on ka turvaline. Samuti peaks oma valikud läbi mõtlema rasedad ja eakad, kellele kindlasti ei sobi ekstreemalad. Kuid see ei tähenda sugugi seda, et tuleks mõõdukat liikumist üldse vältida. Otse vastupidi. Liikumine on tervise võti!

„Vahetevahel piisab ka vaid tervislikust enese liigutamisest, et hoida end tervena. Õues jalutamine, kõndimine, jooksmine on hea võimalus hoida end toonuses ning sellest piisab ka värske õhu ja liikumisvajaduse küllastamiseks,“ selgitab perearst. Kuid ka jalutades tuleb olla ettevaatlik, et mitte libedal teel kukkuda.

Pärast kukkumist pöördu alati kontrolli

Otti paneb kõigile südamele, et kui peaks toimuma kukkumine – ükskõik kas suusa-kelgumäel või tänaval-treppidel –, tuleks kohe pärast õnnetust pöörduda traumapunkti, kutsuda kiirabi või minna perearsti juurde. „Ootama jäädes – ehk läheb iseenesest üle – teeme vaid endale kahju!“ lisab ta.