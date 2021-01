JÕUSAALIHUNTIDELE: seitse toitu, mis soodustavad lihasmassi suurenemist

Munad, ükskõik millises vormis on head valgu-, rasva- ja vitamiiniallikad, kirjutab CheatSheet.

Kana on kõrge valgusisusaldusega, kuid rasva ja süsivesikuid on kanalihas vähe. Ideaalne neile, kes lihaseid kasvatada soovivad!

Köögiviljad annavad organismile vitamiine ja kiudaineid, mis aitavad seedesüsteemil laitmatult töös püsida. Samas on ka toite, kus on taimsete valkude osakaal üsna kõrge, sellised on näiteks brokoli, kaunviljad ja spinat.