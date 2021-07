Neli tegevust, mis teevad järjekindlalt su liigestele liiga 

1. Jooksmine. Kui sa ainult jooksed, on su treeningud ilmselgelt tasakaalustamata ning see võib ajapikku põhjustada liigeste kulumist. Traumade korral on asi veel hullem. Ning kõik see soodustab artriidi teket. Mõistlik oleks treenida nii, et töös oleksid erinevad lihased, ka need, mis jooksmise ajal muidu vaiki püsivad.