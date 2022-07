TREENER SOOVITAB: kolm asja, mis aitavad su paremasse vormi

* Pane eesmärgid paika ja tee märkmeid. Esmalt tee endale selgeks, millised on su eesmärgid, vahendab Health kogenud treenerite soovitusi. Pikemate plaanide kõrval mõtle ka lühiajalistele tegevustele, näiteks, et pead nädalas kolm korda jooksmas käima. Koosta endale päevaplaan, kus on treeningud kirjas, pane telefon endale märku andma ning iga treeningu kohta tee ka märkmeid.