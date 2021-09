10 nippi, et saavutada murdmatu treeningrütm 

Õnneks on sellega nii, et kui sa asud tegevusse lihtsalt nui-neljaks ja ilma õige tundeta, siis tuleb see tunne varsti järele.

Tee endaga leping. Otsusta, et sa pead lihtsalt jõudma kohale ja treenima 10 minutit. Ja kui sa pärast 10 minutit enam ei jaksa, siis võid koju tagasi tulla. Aga enamasti jaksad.

8. Võta eesmärgiks püsiv treenimissagedus, mitte 5+ trennid

Ära mõtle sellele, et trennikord peab kulgema ideaalselt. Kui tunned, et tervis on kehvavõitu, siis mine ikkagi kohale ja tee kergem trenn. Ära lase erinevatel asjadel rutiini murda ja keskendu sellele, et täidetud saaks eesmärk – olgu see siis kolm või viis korda nädalas.

9. Treeni millegi nimel

Uuringud näitavad, et kui inimesel on mingi ülesande sooritamisel selge eesmärk, siis teeb ta tõenäolisemalt seda ülesannet regulaarselt. Niisiis tee endale selgeks, miks sa treenid. Näiteks: tahad elada nii vanaks, et oma lapselapsi näha. Või tahad hea välja näha, kui särgi seljast tõmbad. Pane kirja ja loe seda iga päev. Kui sul pole tuju trenni minna, siis loe oma eesmärki ja meenuta endale, miks sa tahad korrapäraselt treenida.

10. Hangi aruandekohustus