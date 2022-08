Mida teha, kui liigesed on „roostes“?

Üldjuhul on tegemist autoimmuunsete krooniliste haigustega, millel on geneetiline eelsoodumus. Et haigus vallanduks, peavad geneetilisele eelsoodumusele lisaks toimima ka mitmed muud riskitegurid: bakteriaalsed ja viirusinfektsioonid, keskkonnamõjurid ja kahjulikud harjumused. Reumatoidartriidi tõestatud riskifaktor on näiteks suitsetamine.

Kõige sagedasem autoimmuunne liigesepõletik – reumatoidartriit – väljendub tavaliselt sümmeetrilise liigesevalu ja -tursega. Haigus algab sageli just väikestest liigestest (labakäed), kuid võib esmaselt väljenduda ka näiteks põlveliigestes. Tüüpiline sümptom on hommikune liigesejäikus, mis võib kesta tunde. See on piisav põhjus kohe reumatoloogi juurde minna, sest mida varem haigusele jälile saadakse, seda paremad on ravitulemused. Haigus moondab liigeseid ning hilinenud või ebapiisava ravi korral muutub kuni 40% haigetest viie aasta jooksul töövõimetuks.

Ekslikult arvatakse, et reumatoloogiline haigus on midagi sellist, mis käib kaasas vanadusega. Haigestumise eest pole aga kaitstud üheski vanuses inimene. Olenevalt haigusest erineb vaid ealine ja sooline eelistus: mõned haigused avalduvad rohkem noores eas, teised tabavad enim naisi jne. Kõikide reumatoloogiliste haiguste diagnoosimisel on väga oluline tegur aeg: mida varem haigusele jälile saadakse, seda paremad on ravitulemused. Tänapäeval on kasutusel uued ja väga tõhusad ravimid, millega saab ära hoida invaliidistumist, ravitavaks on muutunud ka mitmed sellised haigused, mille korral 10 aastat tagasi veel peale valu vaigistamise suurt midagi teha ei suudetud.

Allikad: reumatoloog Kati Otsa, Eesti Reumaliidu juhatuse esimees Ingrid Põldemaa, ortopeed Kaidu Meitern.

Ootamatu valus väsimus

Eesti Reumaliidu juhatuse esimees Ingrid Põldemaa põeb artriiti. Ta teab, kui raske on leppida sellise ootamatult alanud jõuetust ja väsimust tekitava haigusega.