Kuus treeningviisi, mis valutava seljaga inimestele ei sobi 

* Istessetõusud on populaarsed kõhulihasteharjutused, kuid valutava seljaga teevad rohkem kahju kui kasu, kirjutab Pure Wow. Et istessetõusud avalavad lülivaheketastele asjatult suurt survet, võib see selja valutama panna ka neil, kel varem seda häda polnud.