Suvised traumad ei hüüa tulles! Kuidas ravida haavu nii, et ei jääks arme?

Silikoonplaastri soovitab õde Jaanika kasutusele võtta niipea, kui haav on sulgunud ja haavaniidid eemaldatud. Plaastri kasutamine on efektiivne, kui seda tehakse pidevalt: 24 tundi ööpäevas 2-6 kuu jooksul pärast haava sulgumist.

Elu näitab, et patsientide teadlikkus kompenseeritavatest haavaraviplaastritest on vähene, hoolimata sellest, et süsteem on olemas juba aastaid. Ka arstid ei ole agarad välja kirjutama retsepte krooniliste haavanditega patsientidele. Enamasti saab patsient esmase teabe näiteks apteekrilt, kes soovitab küsida retsepti arstilt. See on aga inimesele ebamugav ja asjatu ajakulu.