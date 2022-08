ODAV JA TÕHUS VIIS: säästa liigeseid igapäevaselt liikudes

Liigutamise osa liigese normaalsel toimimisel on tema sõnul määrava tähtsusega. "Liiges on ette nähtud liikuma," rõhutab Pool. Liigest liigutades hakkab see tootma liigesevedelikku ehk võiet. See võie muudab liigese kõhrega kaetud sisepinnad omavahel pehmemalt liikuvateks. "Võie toimib nagu määrdeõli automootoris," selgitab Pool. Võie tagab kogu liigeste süsteemi sujuvama töötamise – siis ei hõõrdu luude otsad teineteise vastu ning nende kulumine aeglustub. "Kui me ma liigeseid aga ei liiguta ja eelistame diivanisporti, liigesevedelikku ei teki, kõhred kuluvad, liigesepinnad muutuvad karedaks ja vaulikuks," hoiatab Pool.

Kodus võimlemisest on palju kasu

Liigeseid ümbritsevate lihaste ülesanne on hoida vastavat kehapiirkonda vajaliku pinge all, et luud liialt teineteise vastu ei langeks. Kui lihased on nõrgad, treenimata, tuleb liigestel ise oma jõududega hakkama saada. Paraku ei ole liigese võimelised nii lõputult vastu panema. Lisandub kehakaal- mida rohkem inimene kaalub, seda suurem koormus langeb tema liigestele. "75ndaks eluaastaks on meil oma noorusajaga võrreldes kadunud ligi 40 % lihasrakkudest. Inimese kehas on 360 liigest. Kõige liikuvamad neist- puusa ja põlveliigesed - kuluvad ja jäigastuvad," nendib ta.

Millest alustada?

"Ainus, mis liigeste-lihaste vananemist pidurdab, on liigutamine, sest liigesevõiet saab toota ainult inimese keha ise," nendib Pool, et ükskõik millist liigest me liigutame, tagame sellega liigestele võide. Kodus võimlemisel soovitab ta alustada väiksematest ning keha keskmest kaugemal asetsevatest piirkondadest ehk sõrmedest, varvastest. "Siis tuleks edasi liikuda loogilises järjekorras keha keskme suunas õlani ja puusani. Lülisamba piirkonna treenimisel tuleb alustada kaelast ning edasi liikuda allapoole," õpetab ta.

Pooli sõnul on mõistlik võimlemisel aluseks võtta konkreetse liigese talle looduse poolt antud liikumissuunad ja liikumisulatus, treenides teha aga võimalikult erisuunalisi liigutusi. "Näiteks liigutame käies ja joostes oma põlvi ette-taha, võimeldes aga võiks teha põlveringe," selgitab ta. Iga harjutusega võiks teha midagi natuke rohkem, kui igapäevaelus tarvis läheb. "Liikuvate ja painduvate liigestega on ka võimalikud traumad ja kukkumised kergemini üleelatavad," soovitab Pool kõigil võimelda.

"Liigesvõimlemist" on soovitav teha korrapäraselt ning mõistliku sagedusega. "See tähendab, et kui ühel päeval võimlesin läbi näiteks õlapiirkonna, siis järgmisel päeval teen sama põlvedega, õlavöötmele annan puhkust," selgitab Pool, et ühe piirkonna ülekoormust tuleks vältida. Et keha vananemisega seonduvad muutused liigestes haaravad kogu keha, tuleks nädala jooksul läbi liigutada kõik liigesed.