11 kõige levinumat trenniviga 

* Sa teed vaid ühte ja sama harjutust. Kõige suurem viga treenimise juures on rutiin. Keha harjub ära sellega, mida sa teed ja nii pole tulemusi loota. Püüa oma harjumusi muuta - tee vahel ka teisi harjutusi, muuda raskuseid.

* Sa venitad valesid lihaseid. Venitamine on vigastuste vältimiseks ja treeningu efektiivsuseks vägagi oluline. Näiteks ei tohi unustada venitamast puusapainutajalihast.

* Sa püüad olla trendikas. Üks suur viga, mida inimesed teevad, on fitnessitrendide jälgimine ning treeningute liig sage vahetamine. See aga ei luba neil omandada õiget tehnikat ning häid tulemusi ei saavutata kunagi. Lisaks ei kuulata nii ka oma keha - mõnele sobib lihtsalt paremini jooga, mitte intensiivne intervalltreening.

* Sa sööd enne ja pärast trenni valel ajal. Tervislik toitumine toetab treeningsaavutusi. Oluline on silmas pidada, et parim aeg söömiseks on 20 minutit kuni tund aega pärast treeningut.